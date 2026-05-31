Про це пише Associated Press.

Дивіться також За кілька сотень кілометрів від Києва: білоруська опозиція викрила місце сховку "Орешника"

Як Росія використовує Білорусь?

Видання нагадує, що Олександр Лукашенко, який перебуває при владі понад 30 років, зберігає тісні зв'язки з Кремлем і значно залежить від російської підтримки. На тлі цього Мінськ продовжує сприяти Москві у війні проти України.

Журналісти констатують, що через територію Білорусі російські війська розпочали наступ на Київ у 2022 році. Після провалу цього наступу Білорусь стала майданчиком для перших переговорів між делегаціями Росії та України.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У міру того як конфлікт перетворювався на війну на виснаження, Білорусь відігравала ключову роль у підтримці військових зусиль Москви. Білоруські заводи випускали мікрочіпи та іншу електроніку, оптичні системи наведення, артилерійські боєприпаси та вантажівки, що перевозили російські балістичні ракети,

– ідеться у статті.

Посланець президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що в уламках балістичної ракети "Орешнік", яку Росія використала 24 травня під час атаки, виявили мікрочіпи білоруського виробництва.

Крім вищезгаданого, Білорусь неодноразово надавала свою територію для підготовки російських військових, проводила спільні навчання з армією та забезпечувала лікування поранених окупантів у місцевих медичних закладах.

Як Білорусь допомагає Росії?

Група БелПОЛЬ, яка виступає проти режиму Лукашенка, заявляє про глибоку інтеграцію промисловості країни у військових спектр Росії – понад 500 об'єктів залучені до виробництва і ремонту техніки, боєприпасів та іншого.

"Режим Лукашенка дуже серйозно залучений у війну. Лукашенко всіляко допомагає Росії", – каже голова БелПОЛЬ Володимир Жигар, додавши, що у Гомельській області будують величезний полігон і казарми для військ.

На його думку, саме через це Україна змушена утримувати значні сили на кордоні з Білоруссю. Також Володимир Жигар нагадує, що Білорусь розмістила на своїй території частину російської тактичної ядерної зброї.

Білорусь не має військового суверенітету, і як тільки Москва вважатиме це за необхідне, то використає Білорусь як плацдарм для нового вторгнення в Україну або будь-якого збройного конфлікту з країнами НАТО,

– вважає голова БелПОЛЬ.

Які власні можливості Білорусі?

За офіційними даними, чисельність ЗС Білорусі становить близько 48,6 тисяч військових, що значно менше ніж російських. У разі потреби Мінськ може мобілізувати до 290 тисяч осіб, але знадобиться додаткова зброя і підготовка.

Військовий аналітик Олександр Алесін вважає, білоруська армія не має достатніх можливостей для проведення наступних операцій, оскільки для потенційного вторгнення довелося б мобілізувати до 500 тисяч військових.

Це стало б серйозним навантаженням на економіку країни, тому, на його думку, це малоймовірно. Ба більше, Україна суттєво посилила захист кордону, створивши укріплення і загородження, які можуть зірвати наступ.

"Навіть з невеликими силами українці можуть легко захистити себе і завдати важких втрат білоруській армії. З військової точки зору, неможливо розпочати наступ з території Білорусі без важких втрат", – наголошує експерт.

За його словами, Олександр Лукашенко зацікавлений у збереженні ролі Білорусі як постачальника військової продукції для Росії, але намагатиметься уникнути участі у бойових діях, продовжуючи отримувати економічні вигоди.

До речі, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що наразі ознак підготовки наступу з території Білорусі немає. Утім, це не означає, що Росія відмовилася від її використання для агресії проти України.