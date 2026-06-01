Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, как Украина оценивает риски со стороны Минска. По его словам, сценарий провокаций не исключают, но ответ на любое движение будет совсем другой, чем в 2022 году.

Беларусь как плацдарм для России

Лукашенко пытается отвергать любую ответственность за войну, но именно территория Беларуси была одним из плацдармов для российского вторжения. Оттуда в 2022 году заходили подразделения, которые двигались на север Украины и участвовали в преступлениях против гражданских.

Лукашенко, несомненно, является соучастником неспровоцированной военной агрессии,

– заявил Подоляк.

Юридический статус Лукашенко не меняется от того, что он публично отрицает свою роль в войне. Беларусь при этом не является самостоятельным игроком даже на региональном уровне, потому что полностью зависит от России и ее модели так называемого союзного государства.

Беларусь не является самостоятельным субъектом даже регионального уровня. Это государство-марионетка, которая полностью зависима от России,

– пояснил советник ОП.

Поэтому любые угрозы из Минска Украина рассматривает не отдельно от России, а как часть более широкого давления. В то же время сам Лукашенко остается ответственным за то, что его территорию использовали для нападения на Украину.

Риск нового удара из Беларуси

Россия может попытаться использовать Беларусь, чтобы растянуть украинский фронт и заставить Украину держать больше сил на севере. О таких рисках говорят и президент, и соответствующие службы. Но для полноценной атаки с этого направления нужна большая группировка, которой у Минска сейчас нет.

Для полноценной атаки с северного направления нужна концентрация 150 – 200 тысяч человек,

– объяснил Подоляк.

Белорусская армия, по его словам, насчитывает примерно 35 – 60 тысяч военных, и даже резервы вряд ли позволят быстро создать силу для масштабного наступления.

К тому же белорусское общество иначе относится к войне, чем российское, а сами белорусы больше заинтересованы в спокойной жизни и открытости к Европе.

Белорусы – это не россияне. Это умеренные люди, которые заинтересованы в спокойной жизни, в ориентации на Европу, в открытии границ,

– отметил советник ОП.

Поэтому угроза с севера остается фактором, который Украина отслеживает, но повторить сценарий 2022 года для Минска будет значительно сложнее. Беларусь может помогать России политически и информационно, однако прямое втягивание в боевые действия будет иметь для режима значительно более высокую цену.

Украина контролирует северную границу

Северная граница сейчас находится под контролем, а любая провокация со стороны Беларуси получит немедленный ответ. Украина имеет достаточно инструментов различной дальности и действия, чтобы бить по целям, которые могут быть привлечены к новому нападению.

Если хотя бы какая-то провокация будет, будет немедленный ответ. А немедленный ответ – вы понимаете, какого типа,

– подчеркнул Подоляк.

Речь идет не только о военных объектах. В случае прямого втягивания Беларуси последствия могут задеть и критическую инфраструктуру, в частности нефтепереработку в Новополоцке и Мозыре. Именно поэтому угрозы Лукашенко в Киеве воспринимают как политическую риторику, а не как демонстрацию реальной силы.

Не такому теоретику, как Лукашенко, что-то говорить о президенте Зеленском или об Украине в целом,

– отметил советник ОП.

Скорее всего, Минск и дальше будет поддерживать Россию идеологически и информационно, но избегать прямого вхождения в войну. Такой формат уже продолжается с начала полномасштабного вторжения, и для Лукашенко он остается менее рискованным, чем открытое нападение на Украину.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси?

В конце мая 2026 года в Госпогранслужбе заявили, что непосредственного наращивания сил у границы с Украиной на территории Беларуси сейчас не фиксируют. В то же время в глубине страны заметны процессы, свидетельствующие о более сильном давлении России на Минск, чтобы тот масштабно участвовал в войне. Поэтому на этом направлении не исключают провокаций и риска дальнейшей эскалации.

20 мая 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину, в частности с направления Беларусь – Брянская область. После этого Украина начала усиливать защиту северных регионов и отдельно отрабатывать этот риск.

26 мая 2026 года Александр Лукашенко заявил, что не будет отправлять белорусских военных в Украину, но одновременно пригрозил, что в случае якобы "агрессии" против Беларуси война приобретет совсем другой характер. Такие заявления из Минска показывают, что Беларусь и дальше избегает прямого вступления в войну, но сохраняет эскалационную риторику.

24 мая 2026 года Эммануэль Макрон впервые за последние четыре года позвонил Лукашенко и прямо спрашивал, планирует ли Минск вступать в войну против Украины. Лукашенко уверял, что нападать не собирается, но одновременно говорил и о совместных ядерных учениях с Россией, и о возможном ответе в случае агрессии против Беларуси. Это показывает, что риски со стороны северного направления внимательно отслеживают не только в Киеве, но и в европейских столицах.

Украина сейчас серьезно воспринимает белорусское направление, но признаков подготовки большого наступления пока не видит. Все передвижения войск и развитие инфраструктуры там отслеживают, а на возможные угрозы готовят ответ заранее. В то же время в Киеве дают понять: если с территории Беларуси пойдут войска или оттуда снова начнут запускать ударные дроны, ответ будет немедленным.