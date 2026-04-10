Відповідну думку висловив голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що кажуть в МЗС щодо перемир'я на Великдень?

Сибіга вважає, що запронована президентом Зеленським ініціатива про припинення бойових дій таки має шанс на втілення в життя.

Українці заслуговують на святковий день без терору,

– наголосив він.

До слова, цьогоріч Великдень в Україні відзначатимуть із посиленими заходами безпеки. У більшості областей комендантська година діятиме навіть у святкову ніч. Водночас окремі міста планують піти назустріч вірянам – там дозволять нічні богослужіння або частково пом'якшать обмеження.

Водночас очільник МЗС зауважив, що українська сторона діятиме виключно дзеркально, зважаючи на те, коли й де почне працювати "тиша".

За словами Сибіги, тривале припинення вогню призвело б до дипломатичних рішень і завершення війни, "яку Росія ніколи не виграє й мусить нарешті завершити".

У МЗС переконані, що перемир'я – це правильна стратегія для просування дипломатичних зусиль не лише в контексті російсько-української війни, а й на Близькому Сході.

Зауважте! Ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною, особливо після погроз Трампа "знищити цілу цивілізацію". Попри це, США та Іран вже домовилися про двотижневе припинення вогню через посередництво Пакистану.

