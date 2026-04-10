Про це ішлося під час зустрічі президента із журналістами 9 квітня. Його відповідь передає 24 Канал.

Коли буде обмін полоненими і чи можливе перемир'я на Великдень?

Україна кілька разів пропонувала росіянам перемир'я. 9 квітня Зеленський сказав, що не бачить відповіді на українську нашу пропозицію припинення вогню на Великдень.

Зверніть увагу! Пізно ввечері 9 квітня російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що Путін оголосив великоднє перемир'я. Воно має початися з 16:00 11 квітня і тривати до кінця дня 12 квітня. Росія має "зупинити бойові дії на період великоднього перемир'я, але бути готовою відповідати".



За кілька хвилин після півночі реакцію на це опублікував і Володимир Зеленський. Він вказав, що Україна давно готова до дзеркальних кроків і неодноразово про це заявляла. Також президент України наголосив, що людям потрібен Великдень без загроз, і що Росія має шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

Перемир'я зараз може вдатися, на мій погляд, на Близькому Сході та в Затоці (країнах Перської затоки – 24 Канал). Слава Богу, якщо там не будуть люди гинути,

– сказав Зеленський.



Країни Близького Сходу на карті / Інфографіка Cacahuate, взято з сайту Вікімандри

Додамо! Ситуація на Близькому Сході нестабільна. Якщо 8 квітня США й Ірану вдалося домовитися про перемир'я, то вже за кілька годин сусіди Ірану заявили про обстріли, а сам Тегеран – про удар по його НПЗ. Також Ізраїль обстрілює Лівію, мовляв, на цю країну перемир'я не поширюється. Тож поки що не відомо, а чи буде мир у регіоні.

Щодо обміну відповідь Зеленського була короткою.

Зараз ніхто не може сказати дату, і складно йде процес. Але будемо робити все, щоб повертати наших людей,

– висловився глава держави.

Важливо! Військовий експерт Денис Попович в ефірі 24 Каналу заявив, що варто уникати людних місць. Російська агентура працює, і є загроза терактів на Великдень.

