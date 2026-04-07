Ворог підступний і справді може готуватись до будь-чого. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Денис Попович, зауваживши, що минулого року такі випадки вже траплялись.

Чи можливі теракти та масовані атаки на Великдень?

Військовий експерт наголосив, що навіть в мирний час поліція завжди працювала в місцях скупчення людей на свята. Зараз, у час війни, правоохоронці мають працювати у посиленому режимі з підвищеною пильністю і готовністю.

Загроза терактів зберігається, адже російська агентурна мережа активно працює.

Бажано було б уникати масових скупчень з огляду безпеки. Однак ми розуміємо, що на Великдень це не вдасться, бо люди підуть до церков. На жаль, Росія може цим скористатись,

– підкреслив Попович.

Він також пригадав, що минулого року росіяни вже вдались до атаки у Вербну неділю. В цей день ворог атакував місто Суми, де загинуло 34 людини.

Зауважте! У поліції також наголосили, що у святкові дні загроза з боку Росії залишається. Громадян закликають бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як саме ворог готується до терактів?

Тим часом військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що кожного дня СБУ робить розсилки повідомлень і пише у соцмережах про те, що ворог активно працює і шукає наркозалежних, людей з соціальними проблемами, боргами, пропонуючи їм легкий заробіток.

"Метод ворога простий: спершу просять людей зробити щось просте (написати фарбою на стіні якесь гасло сфотографувати і вислати куратору). Наступний крок – щось більше", – сказав він.

В такий спосіб росіяни можуть завербувати людину, яка згодом, наприклад, підпалить машину або ж принесе вибухівку під будівлю поліції. Тому українцям варто поводитись обачно.

