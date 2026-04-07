Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що президент Володимир Зеленський запропонував чітку формулу: Росія перестає бити по українській енергетичній інфраструктурі, а тоді й Україна не буде здійснювати атаки у відповідь. Ніхто не погодиться на цю пропозицію, якщо ворог продовжить такі удари.

Ніхто не буде примушувати Україну

За словами Подоляка, Росія має мізерні успіхи на лінії фронту, тому вони обрали ракетні та дронові удари по населенню та критичній інфраструктурі ключовим елементом війни. Україна ж атакує у відповідь по нафтопромислу країни-агресорки, за допомогою якого ворог заробляє кошти на війну.

Ці атаки не дають можливості Росії отримувати надприбутки, користуючися теперішніми цінами. Росія вже отримала пом'якшення санкцій. Там і вирішили збільшити відвантаження нафти, щоб заробити додатково 6 – 10 мільярдів доларів щомісяця, які пішли б на війну. Україна ж масштабувала удари, внаслідок чого Росія значно менше відвантажує нафти,

– зазначив Подоляк.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонувала Росії енергетичне перемир'я. Київ вже передав Москві цю ідею через американських посередників.

Україна чітко демонструє, що має, як любить казати Трамп, "карти на руках". З одного боку, наша держава посилено працює на Близькому Сході, де пропонує готові рішення для протидії іранським "Шахедам" та налагоджує співпрацю. Також Україна демонструє, що не може дозволити Росії бути присутньою на глобальному ринку нафти.

І президент, і пан Буданов відверто кажуть – примусьте Росію, аби вони перестали бити по нашій енергетиці, тоді ми припинимо контрудари по нафтопромислу РФ. Інакше воно не буде працювати. Ніхто не зможе змусити Україну перестати працювати над зменшенням здатності Росії фінансувати війну,

– наголосив Подоляк.

