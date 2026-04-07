Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что президент Владимир Зеленский предложил четкую формулу: Россия перестает бить по украинской энергетической инфраструктуре, а тогда и Украина не будет осуществлять ответные атаки. Никто не согласится на это предложение, если враг продолжит такие удары.

Никто не будет принуждать Украину

По словам Подоляка, Россия имеет мизерные успехи на линии фронта, поэтому они выбрали ракетные и беспилотные удары по населению и критической инфраструктуре ключевым элементом войны. Украина же атакует в ответ по нефтепромыслу страны-агрессора, с помощью которого враг зарабатывает средства на войну.

Эти атаки не дают возможности России получать сверхприбыли, пользуясь нынешними ценами. Россия уже получила смягчение санкций. Там и решили увеличить отгрузки нефти, чтобы заработать дополнительно 6 – 10 миллиардов долларов ежемесячно, которые пошли бы на войну. Украина же масштабировала удары, в результате чего Россия значительно меньше отгружает нефти,

– отметил Подоляк.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагала России энергетическое перемирие. Киев уже передал Москве эту идею через американских посредников.

Украина четко демонстрирует, что имеет, как любит говорить Трамп, "карты на руках". С одной стороны, наше государство усиленно работает на Ближнем Востоке, где предлагает готовые решения для противодействия иранским "Шахедам" и налаживает сотрудничество. Также Украина демонстрирует, что не может позволить России присутствовать на глобальном рынке нефти.

И президент, и господин Буданов откровенно говорят – заставьте Россию, чтобы они перестали бить по нашей энергетике, тогда мы прекратим контрудары по нефтепромыслу РФ. Иначе оно не будет работать. Никто не сможет заставить Украину перестать работать над уменьшением способности России финансировать войну,

– подчеркнул Подоляк.

