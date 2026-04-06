Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Дивіться також Туди кинули всі сили: Зеленський заслухав доповідь про найскладніші напрямки фронту

Що відомо про енергетичне перемир'я?

У вечірньому зверненні до українців глава держави заявив, що у разі припинення Росією ударів по енергетичній інфраструктурі України Київ готовий відповісти аналогічно.

Якщо Росія буде готова припинити удари по українській енергетиці ми будемо готові відповісти їм дзеркально,

– повідомив Зеленський.

Також він зауважив, що відповідну пропозицію Київ уже передав Москві через американських посередників.

Зеленський додав, що Україна неодноразово пропонувала Росії припинити вогонь хоча б на Великдень, однак ці ініціативи не знайшли підтримки у Москві. Він наголосив, що Росія не зацікавлена в мирі, поки має ресурси вести війну – саме тому міжнародний тиск на країну-агресорку має лише посилюватись.

Важливо! Володимир Зеленський повідомив, що Кремль лише виграє від ситуації на Близькому Сході. За його словами, зростання цін на нафту у світі лише покращує фінансове становище Москви, збільшуючи доходи від нафти та посилюючи здатність Росії воювати із Україною. Крім того, варто нагадати, що Штати тимчасово послабили санкції щодо російської нафти тривалістю на 30 днів.

Чому Росія не погодиться на перемир'я із Україною?