Про це президент України розповів у Стамбулі під час інтерв'ю для Associated Press.

Як війна в Ірані грає на руку Росії?

Війна в Ірані, що триває вже шостий тиждень, спричинила потрясіння у світовій економіці та втягнула більшість країн Близького Сходу, посилюючи дефіцит ресурсів.

Зростання цін на нафту через перекриття Іраном Ормузької протоки підіграє Москві, збільшуючи доходи від нафти та підсилюючи здатність Росії підтримувати війну.

Росія отримує додаткові гроші через це, тож так, вони отримують вигоду,

– підкреслив Зеленський.

Варто нагадати, що США тимчасово послабили санкції на російську нафту на 30 днів, дозволивши іншим країнам купувати нафту та нафтопродукти, що вже перебувають у морі.



Політолог Вадим Денисенко в коментарі для 24 Каналу пояснив, наскільки це може підсилити російський бюджет, враховуючи, що близько 90% експорту російської нафти йде до Китаю та Індії.

До слова, Ормузька протока, яку нині блокує Іран у відповідь на удари США, є стратегічно важливим об'єктом для транспортування нафти.



Ормузька протока – одна з ключових у транспортуванні нафти / Інфографіка 24 Каналу

Яка роль України на Близькому Сході?