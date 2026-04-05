Більшість російських штурмів завершуються невдачею. Про цей йдеться в новому аналітичному звіті ISW.
Яка ситуація на фронті?
Російські війська 3 – 4 квітня продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, зокрема поблизу Грабовського на південний схід від Сум, однак просування не зафіксовано.
На Харківському напрямку окупанти намагалися відтіснити українські сили від кордону та наблизитися до Харкова. Бої тривали поблизу Вовчанська, Липців та інших населених пунктів. Водночас ЗСУ досягли певного успіху – зафіксовано просування українських підрозділів у південно-західній частині Вовчанська. На Куп'янському напрямку українські сили також змогли покращити свої позиції. Це підтверджують геолокаційні дані, які свідчать про просування в північній частині Куп'янська, попри активні атаки російських військ у цьому районі.
На Донеччині російська армія продовжує штурми з метою повного захоплення області. Бої тривали на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках, однак без змін лінії фронту. Окремо фіксувалися спроби інфільтрації російських підрозділів поблизу Костянтинівки, які не дали результату.
Крім того, українські військові просунулися в районі Олександрівки, тоді як російські атаки поблизу Покровська, Добропілля та Новопавлівки не мали успіху.
Ситуація на фронті станом на 5 квітня / Карти ISW
На південному напрямку, зокрема в Запорізькій області, російські війська продовжували атаки поблизу Гуляйполя та Оріхова, однак також без просування.
Українські сили, своєю чергою, розширюють так звану "кілзону", контролюючи пересування ворога на відстані до 20 – 30 кілометрів від лінії фронту.
У Херсонській області російські війська також проводили наступальні дії, які не призвели до змін на полі бою.
Як Україна стримує російський наступ?
ISW писав, що нині ситуація на фронті для України найкраща за останні 10 місяців. Українські військові досягли значних успіхів у березні 2026 року, знешкодивши високий відсоток російських ракет і дронів. Крім того, втрати у російській армії значно зросли.
Відомо, що окупанти розпочали наступ на Лиманському напрямку в середині березня. Після початкової активної фази інтенсивність атак суттєво знизилася. Аналітики ISW пов'язують це зі значними втратами та обмеженою здатністю ворога тривалий час вести масштабні механізовані штурми.
Російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області, зокрема поблизу Чугунівки, однак безуспішно – українські сили втримали позиції та завдали противнику втрат. Також окупанти посилили активність на Південно-Слобожанському напрямку – в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктів, де українські військові продовжують відбивати атаки.