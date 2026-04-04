Президент Володимир Зеленський 3 квітня повідомив, що за даними української та британської розвідок ситуація на фронті натепер є найкращою для України за останні 10 місяців – із червня 2025 року. Про це пише Інститут вивчення війни.

Дивіться також Унікальний випадок: військові вперше відправили наземний роботизований комплекс гасити пожежу

Як Україна покращила своє положення полі бойових дій?

За словами глави держави, раніше російські війська використовували погану видимість під час туманів для атак і просування. Однак із приходом весни та сонячної погоди росіянам буде складніше переміщуватися непомітно.

Україна також досягла тактичних і оперативних успіхів наприкінці зими та на початку весни. Зокрема, наприкінці січня 2026 року українські сили почали активно просуватися на Півдні, що спричинило ланцюгові зміни на фронті. Це змусило російське командування обирати: або стримувати українські контратаки, або перекидати сили на інші ділянки. Раніше аналітики ISW зазначали, що ці контратаки могли навіть зірвати плани Росії щодо великого наступу навесні-влітку 2026 року.

Водночас російська влада неодноразово поширювала неправдиві заяви про нібито швидкий обвал українського фронту, щоб переконати Захід піти на поступки, яких Росія не може досягти військовим способом. Однак останні успіхи України свідчать, що загрози такого обвалу немає.

Окремо зазначається, що технологічні розробки України дедалі більше впливають на хід війни.

Зеленський повідомив, що лише в березні 2026 року удари українських дронів убили або важко поранили 33 988 російських військових, а ще 1363 були ліквідовані артилерією та іншими засобами.

Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді ("Мадяр") 31 березня заявив, що темпи набору нових військових у Росії вже четвертий місяць поспіль (із грудня 2025 року) нижчі за втрати на фронті.

Також Міноборони України повідомило 1 квітня, що у березні українські сили знешкодили 89,9% російських ракет і дронів.

Інновації у сфері безпілотників підвищують бойову ефективність України та водночас поглиблюють проблеми Росії з особовим складом. У перспективі це може мати довгостроковий вплив на можливості російської армії на полі бою.

Яка ситуація на фронті?