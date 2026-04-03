Про це свідчить аналіз AFP на основі даних Інституту вивчення війни (ISW), пише RTE.
Яким був фронтовий березень для росіян?
Російський наступ почав сповільнюватися з кінця 2025 року. У січні ворожа армія захопила 319 квадратних кілометрів, а вже в лютому – 123 кілометрів квадратних української території. Це найнижчий показник із квітня 2024 року.
Аналітики пов'язує сповільнення російського просування:
- з українськими контрнаступальними діями,
- із обмеженням доступу до Starlink,
- спробами Кремля обмежити роботу Telegram, який широко використовують російські військові.
Окупанти сили втратили позиції на південній ділянці фронту між Донецькою та Дніпропетровською областями. Їхній контроль у цьому районі поступово зменшувався: з понад 400 квадратних кілометрів наприкінці січня до 200 квадратних кілометрів у лютому і до 144 квадратних кілометрів у березні.
У 2025 році російська армія просунулася в Україні більше, ніж за попередні два роки, однак за перші три місяці 2026 року її територіальні здобутки вдвічі менші, ніж за аналогічний період 2025-го.
Тим часом ЗСУ навпаки, з кінця 2025 року перейшли в контрнаступ і відвоювали 319 квадратних кілометрів у січні, 123 квадратних кілометрів у лютому та 9 квадратних кілометрів території в березні.
Загалом, за оцінками ISW, Росія контролює трохи більше ніж 19% території України. Більшість цих територій була захоплена ще на початку повномасштабного вторгнення у перші тижні війни. Близько 7% (включно з Кримом і частинами Донбасу) перебували під контролем Росії або проросійських сил ще до 2022 року.
Що вплинуло на сповільнення російських атак?
Україна виявила, що російські війська незаконно використовували термінали Starlink для зв'язку й управління безпілотниками. Міноборони звернулося до компанії SpaceX, щоб обмежити використання цих терміналів росіянами. Через блокування Starlink російські сили мали проблеми з координацією, комунікацією та управлінням безпілотниками. Це призвело до зниження кількості атак і зменшення інтенсивності бойових дій у деяких секторах фронту.
Російське командування частково забороняє військовим користуватися Telegram і змушує їх переходити на державний месенджер Max. Аналітики вважають, що такі обмеження можуть ще більше ускладнити зв'язок і управління російськими військами на фронті.
У середині лютого Сили оборони почали проводити контратаки, у результаті яких майже вдалося очистити Дніпропетровщину від росіян. Західні медіа почали називати цю операцію чи не найуспішнішою з часів контрнаступу у 2023 році, який зазнав невдачі, та Курської операції у серпні 2024.