Об этом свидетельствует анализ AFP на основе данных Института изучения войны (ISW), пишет RTE.

Каким был фронтовой март для россиян?

Российское наступление начало замедляться с конца 2025 года. В январе вражеская армия захватила 319 квадратных километров, а уже в феврале – 123 километров квадратных украинской территории. Это самый низкий показатель с апреля 2024 года.

Аналитики связывают замедление российского продвижения:

с украинскими контрнаступательными действиями,

с ограничением доступа к Starlink,

попытками Кремля ограничить работу Telegram, который широко используют российские военные.

Оккупанты потеряли силы на позиции на южном участке фронта между Донецкой и Днепропетровской областями. Их контроль в этом районе постепенно уменьшался: с более 400 квадратных километров в конце января до 200 квадратных километров в феврале и до 144 квадратных километров в марте.

В 2025 году российская армия продвинулась в Украине больше, чем за предыдущие два года, однако за первые три месяца 2026 года ее территориальные достижения вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

Между тем ВСУ наоборот, с конца 2025 года перешли в контрнаступление и отвоевали 319 квадратных километров в январе, 123 квадратных километров в феврале и 9 квадратных километров территории в марте.

В общем, по оценкам ISW, Россия контролирует чуть более 19% территории Украины. Большинство этих территорий было захвачено еще в начале полномасштабного вторжения в первые недели войны. Около 7% (включая Крым и части Донбасса) находились под контролем России или пророссийских сил еще до 2022 года.

Что повлияло на замедление российских атак?