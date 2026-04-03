Об этом свидетельствует анализ AFP на основе данных Института изучения войны (ISW), пишет RTE.
Каким был фронтовой март для россиян?
Российское наступление начало замедляться с конца 2025 года. В январе вражеская армия захватила 319 квадратных километров, а уже в феврале – 123 километров квадратных украинской территории. Это самый низкий показатель с апреля 2024 года.
Аналитики связывают замедление российского продвижения:
- с украинскими контрнаступательными действиями,
- с ограничением доступа к Starlink,
- попытками Кремля ограничить работу Telegram, который широко используют российские военные.
Оккупанты потеряли силы на позиции на южном участке фронта между Донецкой и Днепропетровской областями. Их контроль в этом районе постепенно уменьшался: с более 400 квадратных километров в конце января до 200 квадратных километров в феврале и до 144 квадратных километров в марте.
В 2025 году российская армия продвинулась в Украине больше, чем за предыдущие два года, однако за первые три месяца 2026 года ее территориальные достижения вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025-го.
Между тем ВСУ наоборот, с конца 2025 года перешли в контрнаступление и отвоевали 319 квадратных километров в январе, 123 квадратных километров в феврале и 9 квадратных километров территории в марте.
В общем, по оценкам ISW, Россия контролирует чуть более 19% территории Украины. Большинство этих территорий было захвачено еще в начале полномасштабного вторжения в первые недели войны. Около 7% (включая Крым и части Донбасса) находились под контролем России или пророссийских сил еще до 2022 года.
Что повлияло на замедление российских атак?
Украина обнаружила, что российские войска незаконно использовали терминалы Starlink для связи и управления беспилотниками. Минобороны обратилось к компании SpaceX, чтобы ограничить использование этих терминалов россиянами. Из-за блокировки Starlink российские силы имели проблемы с координацией, коммуникацией и управлением беспилотниками. Это привело к снижению количества атак и уменьшению интенсивности боевых действий в некоторых секторах фронта.
Российское командование частично запрещает военным пользоваться Telegram и заставляет их переходить на государственный мессенджер Max. Аналитики считают, что такие ограничения могут еще больше усложнить связь и управление российскими войсками на фронте.
В середине февраля Силы обороны начали проводить контратаки, в результате которых почти удалось очистить Днепропетровскую область от россиян. Западные медиа начали называть эту операцию едва ли не самой успешной со времен контрнаступления в 2023 году, которое потерпело неудачу, и Курской операции в августе 2024.