Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Смотрите также Помог Украине со Starlink: что заставило Маска отвернуться от Кремля

Что известно о проблемах противника из-за блокировки Starlink?

На ряде направлений российская армия столкнулась с критическими проблемами в системе управления войсками.

По информации "Флеша", нарушение координации между подразделениями даже привело к временной остановке штурмовых действий на отдельных участках фронта.

Проблемы в основном были у тех россиян, которые неоперативно подали списки на частные Starlink.

Стабильная связь является одним из ключевых факторов современной войны, ведь от нее зависит управление подразделениями, корректировка огня и координация действий. Даже кратковременные сбои могут влиять на интенсивность боевых действий.

Почему россиянам хотели ограничить доступ к сети Starlink?