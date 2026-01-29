Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Смотрите также "Шахеды" становятся еще опаснее: как россияне улучшили свои дроны

В Минобороны обратились к SpaceX: что известно?

По словам Федорова, уже через несколько часов после появления российских дронов со спутниковой связью Starlink, команда Минобороны связалась с компанией SpaceX. Стороны обсудили возможные пути решения этой проблемы.

Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских БпЛА,

– добавил Федоров.

В то же время министр выразил благодарность президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над противодействием угрозе. Также Федоров отметил быстрое решение Маска активировать Starlink и направить первые терминалы в Украину в начале полномасштабного вторжения. По его словам, именно это сыграло ключевую роль в обеспечении устойчивости государства.

В ведомстве отметили, что технологии Запада должны служить для защиты мирного населения и поддержки демократических ценностей, а не для террора или разрушения мирных городов.

Как Маск отреагировал на призыв Польши блокировать Starlink россиянам?