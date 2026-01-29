Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
В Минобороны обратились к SpaceX: что известно?
По словам Федорова, уже через несколько часов после появления российских дронов со спутниковой связью Starlink, команда Минобороны связалась с компанией SpaceX. Стороны обсудили возможные пути решения этой проблемы.
Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских БпЛА,
– добавил Федоров.
В то же время министр выразил благодарность президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над противодействием угрозе. Также Федоров отметил быстрое решение Маска активировать Starlink и направить первые терминалы в Украину в начале полномасштабного вторжения. По его словам, именно это сыграло ключевую роль в обеспечении устойчивости государства.
В ведомстве отметили, что технологии Запада должны служить для защиты мирного населения и поддержки демократических ценностей, а не для террора или разрушения мирных городов.
Как Маск отреагировал на призыв Польши блокировать Starlink россиянам?
После атаки российских беспилотников со спутниковой связью Starlink на пассажирский поезд в Харьковской области, министр иностранных дел Польши обратился к американскому инженеру.
Радослав Сикорский призвал бизнесмена ограничить россиянам доступ к своей спутниковой сети Starlink, мол, "заработок на военных преступлениях может серьезно навредить репутации бренда".
Ответ Илона Маска не заставил себя ждать. Предприниматель заметил, что Сикорский не понимает ключевой роли Starlink и жестко добавил: "Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины".