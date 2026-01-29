Например, россияне могут превратить "Шахеды" или другие беспилотники в более классический барражирующий боеприпас, который имеет связь с оператором. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил 24 Каналу, что это происходит давно.

"Баражующие боеприпасы больших дальностей, которые имеют связь с оператором через спутник, другими способами, или с очень умной головкой наведения – это не новость. Это давно существует. То, что у россиян их нет в больших количествах и качественных – это их недоработка. Хотя непросто создать качественные боеприпасы такого типа. Они достаточно дорогие", – сказал он.

Какие возможности имеет враг?

Давид Шарп рассказал, что ранее дроны били в цель по GPS, по инерциальному наведению. Сегодня захватчики получают возможность видеть то, что в поле зрения "Шахеда", камеры любого беспилотника, а соответственно увидеть какую-то цель.

То есть они могут осуществлять разведку, обнаруживать какую-то цель и решить атаковать ее, причем с большой точностью. Это большая проблема. Решение – это маскировка, системы ПВО. В частности, это пассивная защита тех или иных объектов, чтобы удар беспилотника был менее эффективен или вообще неэффективен,

– подчеркнул военный обозреватель.

Враг постоянно учится. В любых оценках нужно пытаться предусмотреть, куда пойдут россияне, и пытаться опередить их. Не стоит забывать, что у оккупантов есть значительная осознанность ситуации и высокоточные средства поражения.

Что известно о модернизации дронов России?