Наприклад, росіяни можуть перетворити "Шахеди" або інші безпілотники у більш класичний баражуючий боєприпас, який має зв’язок з оператором. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зауважив 24 Каналу, що це відбувається давно.

"Баражуючі боєприпаси великих дальностей, які мають зв’язок з оператором через супутник, іншими способами, або з дуже розумною головкою наведення – це не новина. Це давно існує. Те, що у росіян їх немає у великих кількостях і якісних – це їхнє недопрацювання. Хоча непросто створити якісні боєприпаси такого типу. Вони досить дорогі", – сказав він.

Які можливості має ворог?

Давид Шарп розповів, що раніше дрони бив у ціль за GPS, за інерціальним наведенням. Сьогодні загарбники отримують можливість бачити те, що у полі зору "Шахеда", камери будь-якого безпілотника, а відповідно побачити якусь ціль.

Тобто вони можуть здійснювати розвідку, виявляти якусь ціль та вирішити атакувати її, причому з великою точністю. Це велика проблема. Розв'язання – це маскування, системи ППО. Зокрема, це пасивний захист тих чи інших об'єктів, щоб удар безпілотника був менш ефективний або взагалі неефективний,

– підкреслив військовий оглядач.

Ворог постійно навчається. У будь-яких оцінках потрібно намагатися передбачити, куди підуть росіяни, та намагатися випередити їх. Не варто забувати, що в окупантів є значна усвідомленість ситуації та високоточні засоби ураження.

Що відомо про модернізацію дронів Росії?