Водночас Пентагону поки не вдається повністю блокувати доступ Росії до цієї передової технології. Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал Defence Express.

Як Starlink працює на користь росіян?

Фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував фото, на яких видно, що термінал mini-Starlink встановили на дроні, імовірно одній з модифікацій ударного БпЛА "Молнія".

За даними спостерігачів, цей дрон помітили на Покровському напрямку, українські війська неодноразово фіксували такі безпілотники в повітрі.

Дрон, обладнаний терміналом Starlink / Фото Сергія Бескрестнова

Експерти зазначають, що ймовірно це саме російський дрон, на що вказує його батарея та зовнішня схожість із "Молнією". На фотографіях видно, що термінал прикріплений стяжками, що може свідчити про експериментальний або одиничний характер такого оснащення.

Водночас сам дрон є дешевим, але ефективним рішенням для ведення розвідки та ударних місій.

Росія раніше вже встановлювала термінали Starlink на інші безпілотники, зокрема на далекобійні ударні дрони типу "Шахед", що дозволяє забезпечити стабільний супутниковий зв'язок на великих відстанях.



Збитий "Шахед" із встановленим терміналом Starlink / Фото Defence Express

Зверніть увагу! Це фактично перетворює безпілотники на керовані на великій дальності боєприпаси з можливістю розвідки та ураження пріоритетних цілей, зокрема рухомих. Також Росія демонструвала дрон-матку РД-8, який можна контролювати через Starlink.

У Пентагоні ще у травні 2024 року повідомляли про підготовку заходів для обмеження використання Starlink Росією. Одним із можливих рішень називали створення так званого "білого списку" терміналів у користуванні України та на тимчасово окупованих територіях із подальшим блокуванням решти.

У червні 2024 року США заявили про зупинку роботи сотень "нелегальних" терміналів у руках росіян. Проте, попри ці заходи, Росія продовжує інтегрувати Starlink у своє озброєння.

