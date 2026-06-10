Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Із 7 червня командування Східного угруповання сил Росії заборонило рух декількома стратегічними маршрутами на тимчасово окупований Крим.

Такі заходи російської влади стали наслідком жорсткого вогневого контролю з боку Сил оборони України над зазначеними шляхами.

Зокрема командир Сил безпілотних систем України Роберт Бровді повідомив про обмеження на автомагістралі М-14 Ростов – Крим. Цей маршрут є ключовим сухопутним шляхом постачання через тимчасово окуповані території Півдня України. Також зупинено рух на трасі А-291 Керч – Сімферополь – Севастополь – Таврида.

Раніше окупаційна влада вже обмежувала рух цивільного транспорту на М-14 та Р-150, але тепер заборони торкнулися й логістики російських військ.

Аналітики ISW вважають, що це рішення стало прямим наслідком масштабної української кампанії ударів середньої дальності. Від весни 2026 року Україна системно виводить з ладу наземні логістичні маршрути та залізничну інфраструктуру противника.

Як це вплинуло на російський фронт?

Перекриття ключових транспортних шляхів суттєво ускладнює регулярне постачання російських окупаційних сил і, ймовірно, вже призводить до зниження боєздатності їхніх передових підрозділів.

В ISW переконані, що негативний для Кремля ефект і надалі посилюватиметься, доки російські окупаційні війська не почнуть шукати альтернативні та, можливо, значно складніші маршрути постачання.

Експерти кажуть, що Україна не планує зупинятись, ба більше – кампанія ударів по логістиці ворога глибоко в тилу буде значно розширюватись та інтенсифікуватись.

На думку фахівців, це матиме ланцюговий ефект для можливостей російських військ вести наступальні операції у найближчій перспективі. Регулярне знищення логістичної інфраструктури входить до ширших зусиль України з формування умов на полі бою.

Де нещодавно гриміли вибухи?

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони атакували бензовози у Маріуполі, Алчевську, та Єнакієвому. Також під атакою українських військ опинився порт у Маріуполі, через який ворог намагався налагодити альтернативне постачання БК для своїх військ, а звідти вивезти зерно, вкрадений метал тощо. Такий же порт поки що працює у Бердянську.

3 армійський корпус раніше повідомляв про взяття під вогневий контроль Луганської області, зокрема до Ізвариного. Це контрольно-пропускний пункт між Росією та Україною на кордонах 1991 року.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов у коментарі 24 Каналу зауважив, що у війні відбудеться злам, якщо СОУ вдасться розтрощити усю ворожу логістику. Наразі українські війська мають перевагу завдяки ефективним далекобійним ударам безпілотників, проти яких Росія не має дієвих засобів протидії.