Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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С 7 июня командование Восточной группировки сил России запретило движение по нескольким стратегическим маршрутам на временно оккупированный Крым.

Такие меры российских властей стали следствием жесткого огневого контроля со стороны Сил обороны Украины над указанными путями.

В частности командир Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди сообщил об ограничении на автомагистрали М-14 Ростов – Крым. Этот маршрут является ключевым сухопутным путем поставки через временно оккупированные территории Юга Украины. Также остановлено движение на трассе А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь – Таврида.

Ранее оккупационные власти уже ограничивала движение гражданского транспорта на М-14 и Р-150, но теперь запреты коснулись и логистики российских войск.

Аналитики ISW считают, что это решение стало прямым следствием масштабной украинской кампании ударов средней дальности. С весны 2026 года Украина системно выводит из строя наземные логистические маршруты и железнодорожную инфраструктуру противника.

Как это повлияло на российский фронт?

Перекрытие ключевых транспортных путей существенно затрудняет регулярное снабжение российских оккупационных сил и, вероятно, уже приводит к снижению боеспособности их передовых подразделений.

В ISW убеждены, что негативный для Кремля эффект и в дальнейшем будет усиливаться, пока российские оккупационные войска не начнут искать альтернативные и, возможно, значительно более сложные маршруты поставки.

Эксперты говорят, что Украина не планирует останавливаться, более того – кампания ударов по логистике врага глубоко в тылу будет значительно расширяться и интенсифицироваться.

По мнению специалистов, это будет иметь цепной эффект для возможностей российских войск вести наступательные операции в ближайшей перспективе. Регулярное уничтожение логистической инфраструктуры входит в более широкие усилия Украины по формированию условий на поле боя.

Где недавно гремели взрывы?

Напомним, недавно Силы обороны атаковали бензовозы в Мариуполе, Алчевске, и Енакиево. Также под атакой украинских войск оказался порт в Мариуполе, через который враг пытался наладить альтернативные поставки БК для своих войск, а оттуда вывезти зерно, украденный металл и тому подобное. Такой же порт пока работает в Бердянске.

3 армейский корпус ранее сообщал о взятии под огневой контроль Луганской области, в частности в Изварино. Это контрольно-пропускной пункт между Россией и Украиной на границах 1991 года.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в комментарии 24 Канала заметил, что в войне произойдет перелом, если СОУ удастся сокрушить всю вражескую логистику. Сейчас украинские войска имеют преимущество благодаря эффективным дальнобойным ударам беспилотников, против которых Россия не имеет действенных средств противодействия.