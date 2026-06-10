Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

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Согласно обнародованным данным, в результате удара 8 июня уничтожено или значительно повреждено не менее 4 – 5 резервуаров.

Однако эта нефтебаза уже ранее подвергалась ударам. После атак, произошедших в мае и в начале июня, количество поврежденных резервуаров на объекте возросло до 15.

Заметим, что нефтебаза "Грушевая" является одним из крупнейших объектов хранения нефтепродуктов на Кавказе. Вместе с тем она является важным элементом логистической инфраструктуры российского топливно-энергетического комплекса.

Где еще гремели взрывы в России?

Ночью и утром 10 июня Россия подверглась новой атаке – в Самаре в результате прилетов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Тогда как в Чебоксарах под удар попал Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения, который специализируется на изготовлении комплектующих для ударных беспилотников типа "Шахед", а также ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет "Калибр".

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина продолжит наносить дальнобойные удары по российской территории.