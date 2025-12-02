В то же время Пентагону пока не удается полностью блокировать доступ России к этой передовой технологии. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defence Express.

Как Starlink работает в пользу россиян?

Специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал фото, на которых видно, что терминал mini-Starlink установили на дроне, предположительно одной из модификаций ударного БпЛА "Молния".

По данным наблюдателей, этот дрон заметили на Покровском направлении, украинские войска неоднократно фиксировали такие беспилотники в воздухе.

Дрон, оборудован терминалом Starlink / Фото Сергея Бескрестнова

Эксперты отмечают, что вероятно это именно российский дрон, на что указывает его батарея и внешнее сходство с "Молнией". На фотографиях видно, что терминал прикреплен стяжками, что может свидетельствовать об экспериментальном или единичном характере такого оснащения.

В то же время сам дрон является дешевым, но эффективным решением для ведения разведки и ударных миссий.

Россия ранее уже устанавливала терминалы Starlink на другие беспилотники, в частности на дальнобойные ударные дроны типа "Шахед", что позволяет обеспечить стабильную спутниковую связь на больших расстояниях.



Сбитый "Шахед" с установленным терминалом Starlink / Фото Defence Express

Обратите внимание! Это фактически превращает беспилотники в управляемые на большой дальности боеприпасы с возможностью разведки и поражения приоритетных целей, в частности подвижных. Также Россия демонстрировала дрон-матку РД-8, который можно контролировать через Starlink.

В Пентагоне еще в мае 2024 года сообщали о подготовке мер для ограничения использования Starlink Россией. Одним из возможных решений называли создание так называемого "белого списка" терминалов в пользовании Украины и на временно оккупированных территориях с последующей блокировкой остальных.

В июне 2024 года США заявили об остановке работы сотен "нелегальных" терминалов в руках россиян. Однако, несмотря на эти меры, Россия продолжает интегрировать Starlink в свое вооружение.

