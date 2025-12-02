В то же время Пентагону пока не удается полностью блокировать доступ России к этой передовой технологии. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defence Express.
Как Starlink работает в пользу россиян?
Специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал фото, на которых видно, что терминал mini-Starlink установили на дроне, предположительно одной из модификаций ударного БпЛА "Молния".
По данным наблюдателей, этот дрон заметили на Покровском направлении, украинские войска неоднократно фиксировали такие беспилотники в воздухе.
Дрон, оборудован терминалом Starlink / Фото Сергея Бескрестнова
Эксперты отмечают, что вероятно это именно российский дрон, на что указывает его батарея и внешнее сходство с "Молнией". На фотографиях видно, что терминал прикреплен стяжками, что может свидетельствовать об экспериментальном или единичном характере такого оснащения.
В то же время сам дрон является дешевым, но эффективным решением для ведения разведки и ударных миссий.
Россия ранее уже устанавливала терминалы Starlink на другие беспилотники, в частности на дальнобойные ударные дроны типа "Шахед", что позволяет обеспечить стабильную спутниковую связь на больших расстояниях.
Сбитый "Шахед" с установленным терминалом Starlink / Фото Defence Express
Обратите внимание! Это фактически превращает беспилотники в управляемые на большой дальности боеприпасы с возможностью разведки и поражения приоритетных целей, в частности подвижных. Также Россия демонстрировала дрон-матку РД-8, который можно контролировать через Starlink.
В Пентагоне еще в мае 2024 года сообщали о подготовке мер для ограничения использования Starlink Россией. Одним из возможных решений называли создание так называемого "белого списка" терминалов в пользовании Украины и на временно оккупированных территориях с последующей блокировкой остальных.
В июне 2024 года США заявили об остановке работы сотен "нелегальных" терминалов в руках россиян. Однако, несмотря на эти меры, Россия продолжает интегрировать Starlink в свое вооружение.
Как еще оккупанты модернизируют свое вооружение?
Россия активно улучшает свое дальнобойное оружие, которое ежедневно применяет против Украины, и сделать это она может в частности благодаря масштабной поддержке со стороны Китая.
Командир полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что между Россией и Китаем фактически действует "открытый коридор", через который в больших объемах поступают комплектующие для российской военной техники.
В то же время, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, Россия ежедневно сбрасывает на Украину 200 – 250 планерных авиабомб, а в октябре средний показатель составлял около 170 КАБов в сутки.
Он отметил, что угроза будет усиливаться, ведь страна-агрессор наращивает производство и модернизацию этих боеприпасов, в частности уже запускает массовый выпуск новой планерной бомбы с дальностью до 200 километров.