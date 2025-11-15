До конца года Москва планирует изготовить примерно 500 таких боеприпасов. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передает 24 Канал.

Какие угрозы могут нести новые российские КАБы?

Оккупанты ежедневно запускают от 200 до 250 планерных авиабомб. По данным Минобороны, в течение октября средний суточный показатель составлял примерно 170 боеприпасов.

Их можно сбивать, но масштабы производства таких авиабомб в России колоссальные,

– подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что такие удары создают серьезные угрозы, на которые необходимо давать четкий ответ. Вместе с тем противник планирует наращивать производство КАБов и их совершенствование.

Важно! Как сообщил Скибицкий, Россия разворачивает массовое производство новой модели планерной бомбы, которая сможет пролететь до 200 километров от точки сброса с истребителя.

Украинская разведка также считает, что Россия работает над модернизацией, которая в будущем позволит таким бомбам преодолевать до 400 километров, что даст возможность атаковать еще больше украинских городов и районов без применения ракет.

Бомбы, дальность которых ранее оценивали примерно в 90 километров, способны прорывать украинскую оборону, не заставляя российские самолеты заходить в зону фронта, где их могли бы сбить.

Они значительно дешевле и доступнее ракет, а заряд в несколько сотен килограммов позволяет разрушать здания и укрепления. Именно такими ударами Россия уже опустошила прифронтовые города, в частности Харьков и Херсон.

Октябрьские удары планерными бомбами по прифронтовым территориям в Николаевской, Полтавской и Одесской областях уже продемонстрировали растущую дальность этих вооружений.

Со своей стороны Минобороны России оперативно не прокомментировало ситуацию. Москва, по-прежнему, отрицает удары по гражданским, хотя вторжение уже унесло жизни и ранило тысячи людей. Российские власти заявляют, что сближение Украины с Западом якобы представляет для нее угрозу и должно быть остановлено.

