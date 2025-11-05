К счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Какие последствия атаки на Донецкую область?
По данным Минэнерго, в результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области получили поражения объекты предприятий угольной отрасли. Там повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия пока не функционируют.
Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры,
– отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Российские атаки на Украину: коротко о главном
Недавно энергообъекты в Донецкой, Сумской и Черниговской областях подверглись ударам российской армии. В Украине применяют графики почасовых отключений света с 07:00 до 21:00 и ограничения мощности для промышленных потребителей с 07:00 до 22:00.
Кроме этого, российские атаки повредили объекты на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, что привело к ограничению производства энергии и дефицита в энергосистеме. Минэнергетики вместе с МАГАТЭ мониторят ситуацию на ядерных объектах в Украине.
Гринчук заявила, что физическая защита на энергетических объектах помогла избежать значительных последствий российских атак. Она отметила, что ожидания относительно прохождения зимы были положительными, но массированные атаки осложнили ситуацию, и энергетики работают над восстановлением повреждений круглосуточно.