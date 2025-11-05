На щастя, загиблих та постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Які наслідки атаки на Донеччину?

За даними Міненерго, внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Там пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.

Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури,

– зазначила Міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Російські атаки на Україну: коротко про головне