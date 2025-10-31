Через російські атаки доводиться обмежувати виробництво енергії на АЕС, що призводить до збільшення дефіциту в енергосистемі й відповідно запровадження відключень. Про таке в етері телемарафону розповіла міністерка енергетики України Світлана Гринчук, передає 24 Канал.

Як в Міненерго висловилися про заяву МАГАТЕ?

Нині, за словами міністерки, експерти МАГАТЕ присутні на всіх ядерних об'єктах України та постійно моніторять безпекову ситуацію, що загострюється через російські обстріли.

До того ж, як наголосила Світлана Гринчук важливо оцінювати, як атаки на загальну енергетичну систему впливають на ядерно-радіаційну безпеку й безпосередню роботу атомних станцій.

Дійсно, атаки, які відбулися напередодні, 30 жовтня, були прицільно по об'єктах, які забезпечують роботу атомної енергетики в Україні,

– підтвердила Гринчук.

Крім постійної співпраці безпосередньо з співробітниками МАГАТЕ, очільниця Міненерго поінформувала й про проведення зустрічі на полях G-7 з гендиректором організації Рафаелем Гроссі.

За підсумками переговорів, на об'єкти направили спеціальну місію, щоб задокументувати, оцінити ситуацію.

Зауважте! Світлана Гринчук наголосила, що події в Україні мають бути імплементовані в нові правила й процедури не лише по ядерній галузі, а й загалом по енергетичній безпеці.

Країни-партнери мають вивчити досвід України й за необхідності змінити міжнародне право для чіткої подальшої реакції на подібну агресію.

В Міненерго наголосили на важливості посилювати тиск на Росію, аби агресор не використовував ядерну безпеку як засіб шантажу.

