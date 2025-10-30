Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство енергетики.

Кого вбила Росія на Слов'янській ТЕС?

В Міненерго розповіли, що це Сергій Дяченко та Михайло Григорьєв.

Ворожий авіаудар обірвав життя двох наших колег-енергетиків на Донеччині. Декілька годин тому російські терористи завдали удару керованою авіабомбою по території Слов'янської ТЕC. На жаль, внаслідок підступної атаки обірвалося життя наших колег Сергія Дяченка та Михайла Григорьєва. Ще п'ятеро працівників станції отримали поранення,

– написали у відомстві.

Там зауважили, що атака пошкодила обладнання інженерно-лабораторного корпусу.

Росія продовжує свідомий терор проти мирного населення та об'єктів інфраструктури, цинічно б'є по тих, хто несе світло. Міністерство енергетики схиляє голови у скорботі разом із родинами загиблих. Ми розділяємо ваше горе і ніколи не забудемо цю жертву. Постраждалим бажаємо якнайшвидшого та повного одужання,

– акцентували в Міненерго.

Насамкінець там підкреслили: "Світло обов'язково переможе темряву. Ми ніколи не пробачимо".

24 Канал висловлює співчуття всім тим, хто знав загиблих. Вічна пам'ять!

Де знаходиться Слов'янська ТЕС?

Вказана ТЕС розташована поблизу Слов'янська в Донецькій області.

Показуємо Слов'янськ на карті фронту

Що відомо про удар по Слов'янській ТЕС 30 жовтня?

Про нього повідомив Володимир Зеленський о 19:30.

Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов'янській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу,

– заявив президент.

Він додав, що Україна має конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці, в тому числі щодо підтримки закупівель газу. З Німеччиною, Італією, Нідерландами працюють щодо обладнання для генерації електрики.

"Розраховуємо на підтримку Єврокомісії. Сьогодні міністр енергетики України – з представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7. І це країни, які точно можуть підтримати і підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу", – завершив лідер держави.