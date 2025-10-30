Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики.

Смотрите также Украина запаслась энергооборудованием: в Минэнерго рассказали, хватит ли для ремонтов

Кого убила Россия на Славянской ТЭС?

В Минэнерго рассказали, что это Сергей Дяченко и Михаил Григорьев.

Вражеский авиаудар оборвал жизнь двух наших коллег-энергетиков в Донецкой области. Несколько часов назад российские террористы нанесли удар управляемой авиабомбой по территории Славянской ТЭЦ. К сожалению, в результате подлой атаки оборвалась жизнь наших коллег Сергея Дяченко и Михаила Григорьева. Еще пятеро работников станции получили ранения,

– написали в ведомстве.

Там отметили, что атака повредила оборудование инженерно-лабораторного корпуса.

Россия продолжает сознательный террор против мирного населения и объектов инфраструктуры, цинично бьет по тем, кто несет свет. Министерство энергетики склоняет головы в скорби вместе с семьями погибших. Мы разделяем ваше горе и никогда не забудем эту жертву. Пострадавшим желаем скорейшего и полного выздоровления,

– акцентировали в Минэнерго.

В конце там подчеркнули: "Свет обязательно победит тьму. Мы никогда не простим".

24 Канал выражает соболезнования всем тем, кто знал погибших. Вечная память!

Где находится Славянская ТЭС?

Указанная ТЭС расположена вблизи Славянска в Донецкой области.

Показываем Славянск на карте фронта

Что известно об ударе по Славянской ТЭС 30 октября?

О нем сообщил Владимир Зеленский о 19:30.

Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира,

– заявил президент.

Он добавил, что Украина имеет конкретные договоренности с Норвегией именно насчет энергетики, в том числе по поддержке закупок газа. С Германией, Италией, Нидерландами работают по оборудованию для генерации электричества.

"Рассчитываем на поддержку Еврокомиссии. Сегодня министр энергетики Украины – с представителями Группы семи, с министрами энергетики G7. И это страны, которые точно могут поддержать и поддержат Украину. Обеспечиваем такую с ними работу", – завершил лидер государства.