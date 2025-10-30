В вечернем обращении за 30 октября Владимир Зеленский сообщил, что несколько часов назад россияне сбросили бомбы на Славянскую ТЭС, передает 24 Канал.
Смотрите также Летело все, что могло: Игнат раскрыл детали массированной атаки 30 октября
Что известно об атаке на ТЭС в Славянске?
В результате атаки два человека погибли. Также есть раненные.
Это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть подобающая реакция мира,
– заявил президент.
Напомним, что утром оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО. Повреждения получили многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили. К сожалению, три человека погибли.
Заметим, что в ночь на 30 октября россияне совершили массированную атаку на Украину. Враг нацелился на ТЭС в разных областях. По всей Украине вводили экстренные отключения.
Что известно о последствиях атаки на Украину 30 октября?
- Захватчики запустили по Украине более 700 целей. Противник использовал всю возможную номенклатуру вооружения. Это и ударные дроны, и ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Силам ПВО удалось обезвредить более 600 средств воздушного поражения.
- Большинство ударов россияне были направлены на западные регионы. Так, во Львовской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.
- Запорожье ночью находилось под массированным обстрелом баллистикой. Там погибли два человека.