В вечернем обращении за 30 октября Владимир Зеленский сообщил, что несколько часов назад россияне сбросили бомбы на Славянскую ТЭС, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на ТЭС в Славянске?

В результате атаки два человека погибли. Также есть раненные.

Это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую ​​российскую войну должна быть подобающая реакция мира,

– заявил президент.

Напомним, что утром оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО. Повреждения получили многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили. К сожалению, три человека погибли.

Заметим, что в ночь на 30 октября россияне совершили массированную атаку на Украину. Враг нацелился на ТЭС в разных областях. По всей Украине вводили экстренные отключения.

Что известно о последствиях атаки на Украину 30 октября?