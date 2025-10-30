Там есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу ОВА.
Что известно о повреждении энергообъектов на Львовщине?
Вражеские силы в ночь на 30 октября нанесли комбинированный воздушно-ракетный удар.
По словам главы ОВА, на Львовщине повреждены 2 объекта энергетической инфраструктуры.
Он подчеркнул, что из-за последствий атаки по Украине во всех областях ввели графики почасовых отключений электроэнергии.
Атака по Украине: последние новости
Россия ночью 30 октября снова нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины.
Госпожа министр энергетики Светлана Гринчук отмечала, что как только станет возможно, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба.
Добавим, что враг снова атаковал теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Указывается, что серьезно повреждено оборудование ТЭС. Сейчас идет работа над устранением последствий. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.
Отметим, что на рассвете оккупанты нанесли массированный удар по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья.