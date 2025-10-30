Там есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу ОВА.

Что известно о повреждении энергообъектов на Львовщине?

Вражеские силы в ночь на 30 октября нанесли комбинированный воздушно-ракетный удар.

По словам главы ОВА, на Львовщине повреждены 2 объекта энергетической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что из-за последствий атаки по Украине во всех областях ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

Атака по Украине: последние новости