Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу для Сумского района объявили ориентировочно в 09:00. Вскоре после этого в Воздушных силах сообщили о фиксации вражеского беспилотника на востоке области, северо-западным курсом.
Уже в 10:05 там обнародовали предупреждение о движении управляемых авиационных бомб в направлении Сумской области. Уже через 5 минут в сети появилась первая информация о том, что в городе было громко.
В Сумах слышны звуки взрывов,
– говорится в сообщении.
Какие последствия ночной атаки на Украину?
- Поздно вечером 7 декабря россияне обстреляли Днепропетровскую область. Враг применил FPV-дроны, артиллерию и даже ударные беспилотники. Погиб человек, пострадало еще 5 человек, среди них, в частности, есть дети.
- Также российские войска нанесли удары дронами по 9-этажке в Ахтырке в Сумской области. В результате этого возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажи. Спасателям удалось эвакуировать 35 жителей.
- К тому же россияне атаковали дронами Чернигов. Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома, он поврежден. Взрывной волной выбиты окна и двери, возник пожар газопровода, есть раненые.