К сожалению, зафиксировано попадание на 11 локациях.
Сколько дронов обезвредила ПВО?
Ночью противник запустил беспилотники различных типов с направлений Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также временно оккупированных Донецка и Чауды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00, по предварительным данным, сбито и подавлено 131 вражескую цель, в частности "Шахеды", "Герберы" и другие типы на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
– также предупредили военные.
Что известно о последствиях атаки?
- В результате атаки по Днепру огонь охватил административное здание, затронул многоквартирные дома и автомобили. В области под ударом оказалась Межирицкая община: ранены 4 человека, в том числе 14-летний мальчик.
- Также прогремели взрывы в Чернигове. Поврежден многоэтажный дом, возник пожар газопровода. Известно о 3 пострадавших.
- Из-за вражеского обстрела Ахтырки в Сумской области загорелась девятиэтажка. Спасатели эвакуировали 35 жителей, в том числе деблокировали 7 человек.