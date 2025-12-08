Повітряні сили ЗСУ відзвітували про роботу ППО, передає 24 Канал. На жаль, зафіксовано влучання на 11 локаціях.
Скільки дронів знешкодила ППО?
Уночі противник запустив безпілотники різних типів з напрямків Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, а також тимчасово окупованих Донецька та Чауди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00, за попередніми даними, збито та подавлено 131 ворожу ціль, зокрема "Шахеди", "Гербери" та інші типи на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
– також застерегли військові.
Що відомо про наслідки атаки?
Унаслідок атаки по Дніпру вогонь охопив адмінбудівлю, зачепило багатоквартирні будинки та авто. Також в області під ударом опинилася Межиріцька громада: поранено 4 людини, зокрема 14-річного хлопчика.
Також прогриміли вибухи в Чернігові. Пошкоджено багатоповерховий будинок, виникла пожежа газопроводу. Відомо про 3 постраждалих.
Через ворожий обстріл Охтирки на Сумщині загорілася дев'ятиповерхівка. Рятувальники евакуювали 35 мешканців, зокрема деблокували 7 людей.