Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про вибух у Чернігові сьогодні?
Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:50.
О 22:16 Повітряні сили писали про БпЛА на Чернігів з північного сходу.
Моніторингові канали інформували, що безпілотник летить безпосередньо на обласний центр. О 22:48 телеграм-канал "єРадар" указав, що є 2 БпЛА над містом та околицями.
Дехто писав, що це міг бути реактивний дрон.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Які наслідки обстрілу Чернігова сьогодні?
Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус поки не повідомляв про можливі наслідки.