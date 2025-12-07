Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибух у Чернігові сьогодні?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:50.

О 22:16 Повітряні сили писали про БпЛА на Чернігів з північного сходу.

Моніторингові канали інформували, що безпілотник летить безпосередньо на обласний центр. О 22:48 телеграм-канал "єРадар" указав, що є 2 БпЛА над містом та околицями.

Дехто писав, що це міг бути реактивний дрон.

Які наслідки обстрілу Чернігова сьогодні?

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус поки не повідомляв про можливі наслідки.