Деталі передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Запоріжжі 7 грудня?
Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 21:37.
О 21:36 очільник ОВА Іван Федоров написав, що є загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.
Росіяни продовжують тероризувати Україну. Увечері 7 грудня пролунали вибухи в Запоріжжі.
Деталі передає 24 Канал.
Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 21:37.
О 21:36 очільник ОВА Іван Федоров написав, що є загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.