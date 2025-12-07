Про загрозу атаки російських ударних дронів інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де є небезпека ворожої атаки?
БпЛА на Полтавщині.
БпЛА над Черніговом.
БпЛА на Миколаївщині, повз Березанку, рухаються північно-західним курсом у бік Одещини.
БпЛА на Гадяч.
БпЛА на Конотоп з півночі.
БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом.
БпЛА на Миколаївщину з півдня.
- БпЛА на Харківщині прямують на захід, вектор – Полтавщина.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину, на/повз Гадяч, Зіньків.
- БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
БпЛА на Сумщині повз Суми, Лебедин. Тримають курс на Полтавщину.
Суми – в районі міста ворожі БпЛА.
БпЛА над Черніговом.
Ворожі ударні БпЛА на півдні Харківщини вектором руху на Дніпро.