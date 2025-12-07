Про загрозу атаки російських ударних дронів інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Де є небезпека ворожої атаки?

21:15, 7 грудня

БпЛА на Полтавщині.

21:13, 7 грудня

БпЛА над Черніговом.

21:09, 7 грудня

БпЛА на Миколаївщині, повз Березанку, рухаються північно-західним курсом у бік Одещини.

21:02, 7 грудня

БпЛА на Гадяч.

21:00, 7 грудня

БпЛА на Конотоп з півночі.

20:54, 7 грудня

БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом.

20:52, 7 грудня

БпЛА на Миколаївщину з півдня.

20:42, 7 грудня

  • БпЛА на Харківщині прямують на захід, вектор – Полтавщина.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину, на/повз Гадяч, Зіньків.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
20:30, 7 грудня

БпЛА на Сумщині повз Суми, Лебедин. Тримають курс на Полтавщину.

20:12, 7 грудня

Суми – в районі міста ворожі БпЛА.

19:24, 7 грудня

БпЛА над Черніговом.

19:11, 7 грудня

Ворожі ударні БпЛА на півдні Харківщини вектором руху на Дніпро.