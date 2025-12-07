Об угрозе атаки российских ударных дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где есть опасность вражеской атаки?
21:15, 7 декабря
БпЛА на Полтавщине.
21:13, 7 декабря
БпЛА над Черниговом.
21:09, 7 декабря
БпЛА на Николаевщине, мимо Березанки, движутся северо-западным курсом в сторону Одесской области.
21:02, 7 декабря
БпЛА на Гадяч.
21:00, 7 декабря
БпЛА на Конотоп с севера.
20:54, 7 декабря
БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом.
20:52, 7 декабря
БпЛА на Николаевщину с юга.
20:42, 7 декабря
- БпЛА на Харьковщине направляются на запад, вектор – Полтавщина.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину, на/против Гадяча, Зеньков.
- БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.
20:30, 7 декабря
БпЛА на Сумщине мимо Сумы, Лебедин. Держат курс на Полтавщину.
20:12, 7 декабря
Сумы – в районе города вражеские БпЛА.
19:24, 7 декабря
БпЛА над Черниговом.
19:11, 7 декабря