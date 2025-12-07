Об угрозе атаки российских ударных дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

21:15, 7 декабря

БпЛА на Полтавщине.

21:13, 7 декабря

БпЛА над Черниговом.

21:09, 7 декабря

БпЛА на Николаевщине, мимо Березанки, движутся северо-западным курсом в сторону Одесской области.

21:02, 7 декабря

БпЛА на Гадяч.

21:00, 7 декабря

БпЛА на Конотоп с севера.

20:54, 7 декабря

БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом.

20:52, 7 декабря

БпЛА на Николаевщину с юга.

20:42, 7 декабря

  • БпЛА на Харьковщине направляются на запад, вектор – Полтавщина.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину, на/против Гадяча, Зеньков.
  • БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.
20:30, 7 декабря

БпЛА на Сумщине мимо Сумы, Лебедин. Держат курс на Полтавщину.

20:12, 7 декабря

Сумы – в районе города вражеские БпЛА.

19:24, 7 декабря

БпЛА над Черниговом.

19:11, 7 декабря