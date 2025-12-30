Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для телеканалу Fox News.

До теми Зеленський зробив нову заяву про репарації від Росії

Що хоче зробити Зеленський після закінчення війни?

Журналіст спитав Володимира Зеленського, що той робитиме після того, як війна Росії проти України закінчиться. Український лідер наголосив, що ще не знає, що буде робити, однак наголосив на одному бажанні, яке в нього є зараз.

Може, відпочинемо? Я хочу відпочити. Так, я цього дуже-дуже сильно хочу,

– відповів президент зі сміхом та усмішкою на обличчі.

Глава держави підкреслив, що справді прагне просто відпочити, коли закінчиться війна в Україні.

Що ще говорив Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News?