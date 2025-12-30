Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для телеканала Fox News.
Что хочет сделать Зеленский после окончания войны?
Журналист спросил Владимира Зеленского, что тот будет делать после того, как война России против Украины закончится. Украинский лидер отметил, что еще не знает, что будет делать, однако отметил одно желание, которое у него есть сейчас.
Может, отдохнем? Я хочу отдохнуть. Да, я этого очень-очень сильно хочу,
– ответил президент со смехом и улыбкой на лице.
Глава государства подчеркнул, что действительно стремится просто отдохнуть, когда закончится война в Украине.
Что еще говорил Владимир Зеленский в интервью Fox News?
Владимир Зеленский отметил, что его встреча с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря была действительно продуктивной. Президент подчеркнул, что вопрос территорий в мирном процессе до сих пор не согласован.
Украинский лидер отметил, что Украина не может отдать России Донбасс. Также по мнению президента, конце концов украинский народ должен проголосовать на референдуме за весь мирный план на 20 пунктов.
Кроме того, Зеленский сказал, что заявления Владимира Путина о якобы пожелания "успеха Украине", адресованные Дональду Трампу, являются манипулятивными. Глава государства также скептически относится к предложениям российского диктатора о помощи в восстановлении Украины через поставки "дешевой электроэнергии".