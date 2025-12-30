Об этом глава государства отметил в интервью телеканалу Fox News, пишет 24 Канал.

Как Зеленский прокомментировал заявление Путина?

По словам Владимира Зеленского, заявления Путина о якобы пожелания "успеха Украине", адресованы Дональду Трампу, является попыткой повлиять на позицию президента США и ослабить санкционное давление на Россию.

Я не доверяю россиянам. Я не доверяю Путину, и он не хочет успеха для Украины. Верю, что он может сказать такие слова президенту Трампу, но это ложь. Он не хочет, чтобы Трамп оказывал на него еще большее давление санкциями,

– сказал Зеленский.

Лидер Украины скептически отреагировал на заявления Путина о помощи в восстановлении Украины, в частности путем поставки "дешевой электроэнергии". Зеленский отметил, что Украина заплатила за свободу жизнями своих граждан, поэтому не требует энергетических "подарков" от агрессора, а требует финансовой ответственности за разрушенное.

Также президент отметил, что эти слова российского диктатора адресованы прежде всего Трампу и являются попыткой наладить с ним коммуникацию.

Что известно о разговоре Трампа и Путина?