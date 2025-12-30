Об этом глава государства отметил в интервью телеканалу Fox News, пишет 24 Канал.
Смотрите также Зеленский объяснил, почему нельзя просто выйти из Донбасса и зачем нужен референдум
Как Зеленский прокомментировал заявление Путина?
По словам Владимира Зеленского, заявления Путина о якобы пожелания "успеха Украине", адресованы Дональду Трампу, является попыткой повлиять на позицию президента США и ослабить санкционное давление на Россию.
Я не доверяю россиянам. Я не доверяю Путину, и он не хочет успеха для Украины. Верю, что он может сказать такие слова президенту Трампу, но это ложь. Он не хочет, чтобы Трамп оказывал на него еще большее давление санкциями,
– сказал Зеленский.
Лидер Украины скептически отреагировал на заявления Путина о помощи в восстановлении Украины, в частности путем поставки "дешевой электроэнергии". Зеленский отметил, что Украина заплатила за свободу жизнями своих граждан, поэтому не требует энергетических "подарков" от агрессора, а требует финансовой ответственности за разрушенное.
Также президент отметил, что эти слова российского диктатора адресованы прежде всего Трампу и являются попыткой наладить с ним коммуникацию.
Что известно о разговоре Трампа и Путина?
Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел разговор с Владимиром Путиным. Он длился час и 15 минут.
После разговора Трамп заявил, что Россия хочет видеть Украину успешной, а сам Путин был очень щедрым и искренним в своих чувствах относительно "процветания Украины".
Лидер США отметил, что во время разговора был очень интересный обмен мнениями с Путиным, мол, глава Кремля стремится к трехсторонней встрече. Кроме этого, президент США считает, что Вашингтону нужно сотрудничать с Россией.
В то же время Путин не согласился на прекращение огня для проведения референдума в Украине и Трамп отметил, что якобы понимает его позицию.