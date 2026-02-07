Делегации проведут встречу на следующей неделе. Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.
Что сказал Зеленский о следующем раунде переговоров?
Глава государства заявил, что Украина ответила положительно на предложение продолжить мирные переговоры. По словам Зеленского, инициатором переговоров выступила американская сторона, а предварительно местом встречи рассматривают город Майами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией состоится скоро, но конкретной даты еще нет.
Напомним, что 5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что переговоры прошли "действительно конструктивно" и поблагодарил США и ОАЭ за организацию и посредничество.
Когда могут подписать мирное соглашение?
По информации Reuters, США хотели бы, чтобы соглашение было подписано уже в марте. Издание сообщает, переговорщики Украины и Штатов обсуждают возможность подписания соглашения о мирном урегулировании войны в Украине уже весной.
Мирное соглашение могут вывести на референдум одновременно с национальными выборами, вероятно, в мае. Хотя в Украине не готовы проводить выборы так быстро.
Президент Владимир Зеленский заявил, что США хотят окончания войны в Украине до лета. Вашингтон продвигает четкий график переговоров и предлагают подписывать ключевые соглашения, включая гарантии безопасности, примерно в один временной период.