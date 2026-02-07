Делегації проведуть зустріч на наступному тижні. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Дивіться також "Треба більше прогресу": перемовники сказали Зеленському, що викликало найбільші емоції в ОАЕ

Що сказав Зеленський про наступний раунд переговорів?

Глава держави заявив, що Україна відповіла позитивно на пропозицію продовжити мирні перемовини. За словами Зеленського, ініціатором переговорів виступила американська сторона, а попередньо місцем зустрічі розглядають місто Маямі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що новий раунд переговорів між Україною, США та Росією відбудеться скоро, але конкретної дати ще немає.

Нагадаємо, що 5 лютого в Абу-Дабі завершився другий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США. Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що перемовини пройшли "дійсно конструктивно" та подякував США і ОАЕ за організацію та посередництво.

Коли можуть підписати мирну угоду?