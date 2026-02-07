Делегації проведуть зустріч на наступному тижні. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
Що сказав Зеленський про наступний раунд переговорів?
Глава держави заявив, що Україна відповіла позитивно на пропозицію продовжити мирні перемовини. За словами Зеленського, ініціатором переговорів виступила американська сторона, а попередньо місцем зустрічі розглядають місто Маямі.
Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що новий раунд переговорів між Україною, США та Росією відбудеться скоро, але конкретної дати ще немає.
Нагадаємо, що 5 лютого в Абу-Дабі завершився другий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США. Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що перемовини пройшли "дійсно конструктивно" та подякував США і ОАЕ за організацію та посередництво.
Коли можуть підписати мирну угоду?
За інформацією Reuters, США хотіли б, щоб угода була підписана вже у березні. Видання повідомляє, переговорники України та Штатів обговорюють можливість підписання угоди про мирне врегулювання війни в Україні вже на весні.
Мирну угоду можуть вивести на референдум одночасно з національними виборами, ймовірно, у травні. Хоча в Україні не готові проводити вибори так швидко.
Президент Володимир Зеленський заявив, що США хочуть закінчення війни в Україні до літа. Вашингтон просуває чіткий графік переговорів та пропонують підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.