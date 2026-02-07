Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Він переконаний, що потрібно більше прогресу.

Після зустрічей з американською та російською сторонами українські перемовники зустрілися з лідером нашої держави.

Хлопці детально поінформували про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив. (...) Обговорили з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом. Вважаю, що потрібно більше прогресу,

– написав Зеленський.

Він повідомив, що визначив команді рамки подальшого діалогу. Зараз опрацьовують графік необхідних кроків.

Також Київ інформуватиме європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу.

"Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату – дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати", – завершив президент.

Цікаво! Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з 24 Каналом зауважив: Росія озвучила нові вимоги після розмови Путіна з Сі Цзіньпіном. Тобто можна говорити про те, що Китай прагне потопити перемовини.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?