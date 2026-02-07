Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале. Он убежден, что нужно больше прогресса.

После встреч с американской и российской сторонами украинские переговорщики встретились с лидером нашего государства.

Ребята подробно проинформировали о том, как развивались разговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и наибольший конструктив. (...) Обсудили с командой состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время. Считаю, что нужно больше прогресса,

– написал Зеленский.

Он сообщил, что определил команде рамки дальнейшего диалога. Сейчас прорабатывают график необходимых шагов.

Также Киев будет информировать европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса.

"Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата – действенные гарантии безопасности. Украина не начинала этой войны, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и в дальнейшем активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Спасибо Соединенным Штатам за готовность помогать", – завершил президент.

Интересно! Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с 24 Каналом заметил: Россия озвучила новые требования после разговора Путина с Си Цзиньпином. То есть можно говорить о том, что Китай стремится потопить переговоры.

