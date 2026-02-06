Заявление россиян о международном признании оккупированных территорий является очень интересным. Как объяснил 24 Каналу исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, в прошлом такие прецеденты уже были.

Что стоит за требованием России?

Когда-то Кремль уже требовал признания Крыма, даже Соединенные Штаты об этом думали, но европейские союзники выступили категорически против. Они принципиально стоят на своих позиций и не хотят открывать "ящик Пандоры".

Европейцы понимают, что Россия может возобновить атаки не только на Украину. Например, страны Балтии уже давно под угрозой. Поэтому от идеи отказались. Даже в первом варианте мирного плана из 28 пунктов – ни в одном не говорилось о юридическом признании оккупации.

"Сейчас это произошло довольно интересно – после разговора Путина с Си Цзиньпином. Это можно воспринимать как попытку "потопить" переговорный процесс. Еще один важный момент, который это подтверждает, – слова Лаврова о том, что Россия не принимает гарантии безопасности о которых писали в Financial Times", – отметил Александр Леонов.

Обратите внимание! В российском МИД заявили, что "Украина с партнерами формирует ось зла". Так отреагировали на документ, где предусмотрена отправка миротворцев в Украину после перемирия, сращивание ВПК Украины и стран НАТО и прочее. Иностранные силы россияне назвали “законными целями”.

Фактически говорится о том, что Россия рассматривает возможность возобновления агрессии, потому что по-другому сложно объяснить, почему контингент, который будет в Украине после режима прекращения огня – назвали военной целью. Создается впечатление, что именно это более принципиально Кремлю, чем территориальные вопросы, которые пока невозможно урегулировать.

Впрочем, накануне выборов Дональд Трамп точно не пойдет на признание оккупации. Даже в свою первую каденцию он не смог этого сделать с Крымом, ведь есть решение, что никто из чиновников в Соединенных Штатах не может идти на подобные шаги. Однако очень интересной остается роль Китая в этой истории.

Какие еще требования озвучивает Россия на переговорах?