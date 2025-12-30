Очень сложной назвал ее Владимир Зеленский в интервью для Fox News. 24 Канал пишет, о чем именно там шла речь.

Смотрите также Россия хочет ударить по зданиям правительства в Киеве, – Зеленский об "атаке на резиденцию Путина"

Почему Украина не может отдать России Донбасс?

Владимир Зеленский свою последнюю встречу с Дональдом Трампом оценил как продуктивную, но заметил, что в Мар-а-Лаго могут быть "в другом настроении". Среди причин этого главное, очевидно, то, что вопрос территорий в мирном процессе до сих пор не согласован.

Поэтому продолжается поиск компромисса, одним из вариантов которого может быть что-то вроде создания свободной экономической зоны на Донбассе. Это также непростой вопрос, но понятно одно – просто выйти из Донбасса не является вариантом.

Мы не можем просто выйти (с Донбасса, – 24 Канал), это вне нашего закона, и там живут люди, 300 тысяч человек, 100 тысяч раненых там, десятки погибли там. То есть это не только о законе, но и о нашей армии там,

– сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, в конце концов украинский народ должен проголосовать на референдуме – за весь план из 20 пунктов. Но идти на референдум, зная, что он провалится, никто не будет, именно поэтому продолжается поиск пути к настоящему миру, который будет приемлемым для украинского народа.

Мы должны это сделать. У нас нет другого выхода. Другой выход – это продолжение войны,

– подытожил Зеленский.

Что будет дальше в переговорном процессе?