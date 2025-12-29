Политолог, профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала предположил, что Дональд Трамп мог подойти к разговору не до конца подготовленным. По его мнению, часть данных, которые Трамп получал перед встречей, могла быть фрагментированной.
Рассинхронизация в переговорах США и России
Политолог напомнил, что после нескольких переговорных туров в различных форматах в публичной плоскости звучали 20 пунктов и три ключевых блока плана. В то же время он обратил внимание на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что с американцами, мол, с декабря обсуждают уже 27 пунктов. Это, по его словам, выглядело как сигнал о параллельных разговорах в разных рамках.
Так или иначе представляется, что переговорная группа со стороны Соединенных Штатов Америки о разном говорила с Украиной и Европой и соответственно с Россией,
– сказал Буряченко.
В США могли распределяться роли в команде, которая держала контакты с разными сторонами. В его логике постоянные коммуникации с Москвой концентрировались вокруг узкого круга, которое одновременно было ближе всего к Трампу. Именно поэтому в деталях могла возникать путаница, которая и повлияла на подготовку к встрече.
Мне кажется, что Уиткофф частично дезинформирует Трампа,
– отметил политолог.
Он добавил, что из-за этого позиция президента США выглядела фрагментированной и частично вырванной из контекста. Целостной картины по итогам тура, по его мнению, не появилось. Поэтому следующие шаги требуют согласования одной рамки для всех участников.
Напомним: Трамп говорил с Путиным и не получил согласия на прекращение огня. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не поддержал идею временного прекращения огня на время возможного референдума в Украине. В то же время Зеленский отметил, что для Украины важны действия, а не только заявления России, и воздержался от деталей относительно того, что именно Путин "готов" делать.
Почему встреча Зеленского и Трампа стала положительным сигналом?
Встречу Буряченко назвал полезной не потому, что она дала готовые решения. Она позволила провести границу и остановить дальнейшее расхождение подходов. В этой логике важно было не углублять рассинхронизацию и вернуть переговоры к общей базовой точке.
Безусловно, эта встреча была позитивом, потому что по крайней мере промежуточную черточку можно было подвести, чтобы не продолжать эту рассинхронизацию в дальнейшем,
– сказал Буряченко.
Для украинской стороны ключевым было "связать" эти подходы и показать, что общие позиции все же существуют. Это должно было подтвердить, что переговорный процесс возможен и имеет перспективу, даже если быстрого финала ждать не стоит.
Нашему президенту была чрезвычайно трудная задача – связать эти дуги между собой и показать, что есть общие позиции и дальнейший переговорный процесс возможен и имеет перспективу,
– отметил он.
Также он вспомнил заявление президента Украины о готовности американской стороны принять следующий переговорный тур в январе на уровне лидеров. По его мнению, после этой встречи не стоило ждать быстрых результатов. Зато появляется шанс подготовить следующий этап так, чтобы избежать повторения рассинхронизации.
Как в США могут подать телефонный контакт как политический результат?
Политолог предположил, что американской стороне важно показать внутренней аудитории простой и быстрый результат, который легко объяснить заголовками. Для этого событие могут "упаковать" как медийную победу, даже если содержательного прорыва не будет. В качестве одного из таких сюжетов он назвал идею телефонного контакта между Зеленским и Путиным.
Попытки американской стороны полит-технологическое, даже не политическое – выделить определенную победу для Трампа, которую он мог бы формулировать для американских СМИ,
– сказал Буряченко.
В такой подаче акцент делают не на содержании, а на "картинке процесса". Сам факт контакта можно подать как доказательство того, что стороны движутся к миру, даже если это не меняет позиций. В результате Трампа могут пытаться показать как того, кто заставляет стороны говорить.
Трампа хотят выдать за взрослого в комнате, который берет одну сторону, другую сторону и говорит: "Ну, давайте миритесь",
– отметил Буряченко.
В то же время он отметил, что телефонный разговор сам по себе не даст ощутимого результата без давления на Путина. Реальные изменения возможны только через санкционные и милитарные инструменты, чтобы Кремль понял, что не может дальше воевать.
Что известно о результатах встречи Зеленского и Трампа во Флориде?
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что команды Украины и США ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов. Он отметил, что гарантии безопасности остаются ключевым условием устойчивого результата, а также поблагодарил Дональда Трампа, Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за вовлеченность.
- По словам Умерова, стороны согласовали продолжение консультаций в ближайшее время и подготовку следующих этапов диалога, в частности встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе. Отдельный акцент на согласовании позиций и роли Европы.
- Эксперты, которые анализировали переговоры, отмечали, что встреча в Майами стала промежуточной точкой, чтобы "связать" переговорные линии и сохранить перспективу процесса. Несмотря на попытки Москвы оттеснить Европу, европейцы остаются вовлеченными, в частности через совместный разговор с лидерами.