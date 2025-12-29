Об этом сообщил президент Украины Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что известно об обсуждении плана с Россией?

Как рассказал Владимир Зеленский, Дональд Трамп проговорил каждый из 20 пунктов мирного плана с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинский лидер также отметил то, как важно каждой стороне быть в одном контексте.

К тому же, американский президент сообщил Зеленскому после разговора, что Путин якобы "готов". В то же время, президент Украины воздержался от обнародования деталей.

Я сказал президенту (Трампу – 24 Канал), что для нас очень важно. Это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями,

– сообщил президент Украины.

Мирный план: каков прогресс после встречи в США?