Когда возможна встреча Зеленского с Путиным?

Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас разработала пошаговую стратегию, согласно которой украинская сторона будет шаг за шагом дорабатывать вопросы и согласовывать их с партнерами. По словам президента Украины, первый этап переговоров с Россией состоится на уровне советников уже в ближайшие дни.

Рустем Умеров уже соединился со всеми советниками – американскими, европейскими. Думаю, мы сделаем все, чтобы эта встреча была в Украине наконец,

– добавил Зеленский.

После обсуждений на уровне советников будут подготовлены все документы для встречи на уровне лидеров Европы с Украиной. Впоследствии состоится подготовка к переговорам с Дональдом Трампом и несколькими другими европейскими лидерами. Эти встречи могут состояться уже в январе 2026 года.

Зеленский отметил, что после последовательного выполнения всех шагов, состоится встреча с российской стороной в формате, который уже обсуждался ранее.

