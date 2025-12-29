А также поблагодарил Дональда Трампа, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за конструктивную работу и вовлеченность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова.
Смотрите также Провал Путина и хитрость Украины: чем отличилась новая встреча Трампа и Зеленского
Что сказал Умеров о переговорах?
Умеров рассказал, что команды Украины и США ощутимо продвинулись в разработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов. Он отметил, что гарантии безопасности остаются ключевым условием для достижения устойчивого результата.
Кроме этого, удалось договориться о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе.
Какие результаты встречи Трампа и Зеленского: коротко о главном
После встречи с президентом Украины Трамп признал, что в переговорах остаются "один или два очень сложных вопроса", но стороны "очень хорошо справляются" с ними.
Тогда как Зеленский заявил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности между США и Украиной – на 100%.
В СМИ, ссылаясь на источники в команде президента, заявили, что есть над чем поработать дополнительно, но это была одна из самых важных встреч за все время.